Il centro anziani riapre le porte con la sala Ferretti

Il centro anziani di via Franchi Maggi a Quinto Stampi è stato riaperto dopo una chiusura. È stata inaugurata una sala dedicata all’ex sindaco Gianni Ferretti, alla presenza del figlio e dell’attuale primo cittadino, insieme alla vicesindaca e ad altri rappresentanti del Comune. La cerimonia si è svolta alla presenza di diverse autorità locali e cittadini, segnando il ritorno di uno spazio destinato agli anziani del quartiere.

Riapre il centro anziani di via Franchi Maggi a Quinto Stampi: intitolata una sala all’ex sindaco Gianni Ferretti (nella foto) alla presenza del figlio e attuale sindaco Mattia Ferretti, della vicesindaca Maria Laura Guido e di diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il centro, affidato alla gestione dell’associazione di promozione sociale Manù, nasce con l’obiettivo di offrire attività ricreative, culturali e momenti di socializzazione dedicati alla popolazione più anziana. Tra le iniziative previste ci saranno laboratori, incontri tematici, eventi e occasioni di svago pensate per favorire l’ inclusione e il benessere dei partecipanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il centro anziani riapre le porte con la sala Ferretti Notizie correlate Leggi anche: Film Meeting premia «Porte Bagage»: al centro la cura dei genitori anziani La Fortezza riapre le porte ai visitatori, grande festa con Musici e SbandieratoriArezzo, 31 gennaio 2026 – Disallestito il villaggio degli elfi e spente le luci della Città di Natale, la Fortezza Medicea torna di nuovo ad aprire... Panoramica sull’argomento Si parla di: Il centro anziani riapre le porte con la sala Ferretti; Rozzano, riapre il centro anziani: una sala per ricordare il sindaco Gianni Ferretti.