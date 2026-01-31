La Fortezza riapre le porte ai visitatori grande festa con Musici e Sbandieratori

La Fortezza di Arezzo riapre le sue porte ai visitatori dopo alcuni mesi. Questa mattina, la fortezza ha aperto le sue porte con una grande festa. Musici e sbandieratori si sono esibiti, attirando tante persone. La città torna a vivere uno spazio storico che, per un giorno, si trasforma in un palcoscenico di musica e colori. Dopo la chiusura della Città di Natale, la Fortezza riprende il suo ruolo di punto di aggregazione per i cittadini e i turisti.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Disallestito il villaggio degli elfi e spente le luci della Città di Natale, la Fortezza Medicea torna di nuovo ad aprire le sue porte ai visitatori. Lo farà ufficialmente da sabato 31 gennaio alle 10.30, quando il gioiello di architettura militare del XVI secolo, che sorge sul colle di San Donato, tornerà a farsi punto di avvistamento eccezionale da poter visitare. Con i suoi bastioni, ponti e con un suggestivo percorso panoramico che offre scorci mozzafiato sul centro storico della città e su tutto il territorio circostante, la Fortezza riparte proprio dai visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fortezza riapre le porte ai visitatori, grande festa con Musici e Sbandieratori Approfondimenti su Fortezza Medicea La Fortezza riapre le porte. Festa con musici e fanti. Gli aretini entrano gratis La Fortezza di Arezzo riapre finalmente le porte al pubblico. Sbandieratori e Musici. La Befana super ospite alla Casermetta S. Frediano Il 5 gennaio, presso la Casermetta San Frediano, la Befana sarà ospite degli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca”. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Brunico-Fortezza: la tratta riapre senza barriere architettoniche - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.