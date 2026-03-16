Film Meeting premia Porte Bagage | al centro la cura dei genitori anziani

Durante il Festival Meeting è stato premiato il film «Porte Bagage», diretto dal regista El-Fassi. La pellicola affronta il tema della cura dei genitori anziani, mettendo in luce le sfide e le emozioni legate a questo impegno. El-Fassi ha dichiarato di aver voluto raccontare una storia che riguarda molte persone, tra sogni personali e responsabilità familiari.

IL FESTIVAL. Il regista El-Fassi: «Affronto un tema in cui in molti si riconoscono tra sogni personali e doveri familiari». Miglior documentario «To Close Your Eyes and See Fire». Ferrario: «Il confronto si fa con l’arte non con la guerra». È l’ultimo dei sette film della sezione Mostra Concorso della 44esima edizione di Bergamo Film Meeting – International Film Festival che è stato presentato all’Auditorium di piazza della Libertà ieri ad essersi aggiudicato il Primo Premio Bergamo Film Meeting. Si tratta di «Porte Bagage» di Abdelkarim El-Fassi (Paesi Bassi, 2025). Al film, che è stato votato dal pubblico, va anche un riconoscimento del valore di 5. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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