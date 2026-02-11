L’attore James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano il suo volto come simbolo delle fragilità di una generazione di frontiera, quella nata tra il Novecento e il nuovo millennio. La sua vita si spegne in un finale triste, dopo anni di lotta contro la malattia.

Il suo volto ha incarnato le fragilità della generazione di frontiera, quella dei nati a cavallo tra il primo e il secondo millennio, figli del tramonto del Novecento e dell’alba del futuro digitale. Il sognatore Dawson della serie tv Dawson's Creek - sei stagioni, 128 episodi, in Italia dal 2000 al 2003 – ha rappresentato per i millennials ciò che l’ombroso Luke Perry di Beverly Hills 90210 (1990) e il sarcastico Matthew Perry di Friends (1994) sono stati per i loro fratelli maggiori. Specchi, riferimenti. Icone. E dunque, quando è arrivata la notizia della morte di Dawson, ovvero l’attore James Van Der Beek, ucciso da un tumore a soli 48 anni, il cuore di una generazione intera si è fermato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - James Van Der Beek, morto l'attore di Dawson's Creek. La lunga battaglia con il cancro dell'eterno sognatore dal finale triste

