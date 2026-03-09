La Cremonese ha subito una nuova sconfitta, evidenziando le difficoltà attuali della squadra. Anche il Lecce ha interrotto la serie di risultati positivi, accentuando la situazione complessa. Il tecnico, Nicola, si trova ora sotto pressione, mentre i punti conquistati finora non sembrano sufficienti per migliorare la posizione in classifica. La squadra affronta un momento complicato e deve reagire rapidamente.

di Alessandro Stella Il grande cuore non sembra proprio bastare più e per la Cremonese ora si fa durissima. I grigiorossi, reduci da cinque ko nelle ultime sei, cadono anche nel fondamentale scontro salvezza contro il Lecce. Non servono una buona ripresa e la rete di Bonazzoli (di nuovo in gol dopo tre mesi): i lombardi pagano gli errori di Audero e Bianchetti, ma anche un primo tempo completamente regalato. La panchina di Davide Nicola traballa come non mai: la Cremonese, ora terz’ultima a meno tre dal Lecce, al momento sarebbe retrocessa. E il tecnico non riesce più ad imprimere cattiveria e idee tecniche. "Credo fortemente nella salvezza", le parole a fine gara dell’allenatore che al Via del Mare conferma dieci degli undici titolari schierati nella giornata precedente contro il Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Cremonese è sempre più nei guai. Stop anche a Lecce, Nicola rischia

