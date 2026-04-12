L’Inter batte il Como 4-3 un poker che porta i nerazzurri sempre più vicini allo scudetto

L’incontro tra Inter e Como si è concluso con un risultato di 4-3 a favore dei nerazzurri, una partita molto combattuta che ha visto numerosi gol e continui sorpassi. La gara si è giocata il 12 aprile 2026 e ha avuto un grande coinvolgimento di pubblico. La vittoria dell’Inter ha portato la squadra più vicina alla conquista dello scudetto, mentre la Juventus ha approfittato della giornata per superare la squadra di Milano in classifica e inserirsi in zona Champions.

Como, 12 aprile 2026 – E' stata una delle partite più avvincenti del campionato, che non ha dato sentenze definitive, ma ha decretato il sorpasso della Juventus, in zona Champions e un allungo dell'Inter verso lo scudetto. Un 4 a 3 per i nerazzurri emozionante senza esclusione di colpi, dopo una partenza lenta delle due squadre, la partita è esplosa prima con un Como che si porta sul due a zero, poi con un Inter straripante, che ribalta la partita con in incontenibile Thuram, che distrugge il muro lariano, con 4 reti fino a quel momento il migliore del campionato. Il Capitano Da Cunha infortunatosi in allenamento in settimana, non parte fra i titolari al suo posto Sergi Roberto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Inter batte il Como 4-3, un poker che porta i nerazzurri sempre più vicini allo scudetto Poker Inter che batte il Como in rimonta e avvicina lo Scudetto: Chivu ora è a +9 sul Napoli secondoPazza Inter da 2-0 a 2-4 contro il Como al termine di una partita pazzesca, bellissima e a dir poco importante per avvicinare i nerazzurri allo... Colpo scudetto dei nerazzurri, l’Inter batte il Como 4-3: doppiette di Thuram e DumfriesComo, 12 aprile 2026 – Scatto scudetto dell’Inter che sbanca il Sinigaglia battendo il Como con un pirotecnico 4-3 e allunga a +9 sul Napoli –...