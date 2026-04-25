' Il capo dell' Fbi Patel sarà il prossimo funzionario silurato da Trump'

Il direttore dell'Fbi Kash Patel potrebbe essere sollevato dal suo incarico, secondo quanto riferito. La decisione sarebbe arrivata dopo che Pete Hegseth ha rimosso il segretario alla Marina, in un'azione che si pensa abbia avuto il sostegno dell'ex presidente. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito a questa possibile sostituzione.

Il direttore dell'Fbi Kash Patel è a rischio licenziamento dopo che Pete Hegseth ha fatto fuori il segretario alla Marina con la benedizione di Donald Trump. Secondo quanto riferito da un alto funzionario della Casa Bianca a Politico "è solo una questione di tempo". Le ragioni sono diverse, ha spiegato il funzionario, ma la principale è che le notizie negative circolate su Kash Patel nelle ultime settimane "non offrono un'immagine positiva di un membro del governo" e Trump è "stufo". All'inizio di aprile 'The Atlantic' ha pubblicato un articolo che citava accuse al direttore dell'Fbi di avere un problema di alcolismo con diversi episodi di "manifesta ebbrezza e assenze ingiustificate".🔗 Leggi su Lanazione.it

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