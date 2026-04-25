Il Bologna è già in ferie | la Roma vince 2-0 al Dall’Ara | Cronaca e pagelle

Il Bologna ha concluso la partita in casa con una sconfitta per 2-0 contro la Roma, lasciando il campo con le mani vuote. Dopo la recente sconfitta in Piemonte, l’allenatore ha deciso di cambiare formazione, ma il risultato è rimasto invariato rispetto alla partita precedente. La gara si è disputata allo stadio Dall’Ara, dove la squadra di casa ha concluso il suo ciclo prima della pausa.

Dopo la brutta debacle in terra piemontese, Italiano rimescola le carte ma il risultato è praticamente identico a quello di Torino. La Roma, infatti, fa subito la voce grossa con Malen al 7’, prima che El Aynaoui chiuda a doppia mandata il risultato già allo scadere del primo tempo con un tocco.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Il Bologna sciupa, la Lazio no: al Dall’Ara finisce 0-2 | Cronaca e pagelleTraversa di Moro, poi rigore sbagliato da Orsolini prima della doppietta di Kenneth Taylor. Festa al Dall’Ara: il Bologna si impone per 2-0 sul Lecce | Cronaca e pagelleRinfrancato dall’improvviso ritorno dell’autunno, Orsolini esce dal letargo e trascina i felsinei al successo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bologna, speranza nuovo stadio: Comune e club cercano investitori; Bologna, lezione d'inglese; Bologna, con l’Aston Villa è l’esame di inglese più duro. Ma mister Italiano ci crede: Tutto è possibile; Europa in salita: Bologna e Fiorentina chiamate all'impresa. Malen show a Bologna, Gasperini ritrova Dybala: la Roma stacca il Como e mette pressione alla JuveQuartro confronto stagionale tra le due formazioni. La prima dei giallorossi dopo la separazione con Ranieri: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it La Roma passeggia al Dall’Ara: finisce 0-2, fischi per il BolognaRoma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (16’st Ghilardi); Celik (1’st Rensch), Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé (16’st Vaz), Pisilli (49'st Ziolkowski); Malen (32’st Dybala). All. bologna.repubblica.it La Roma sbanca il Dall’Ara con i gol di Malen ed El Aynaoui e vola momentaneamente a -2 dal quarto posto, con tre punti di vantaggio sul Como. I giallorossi possono ancora credere nella Champions - facebook.com facebook Triplice fischio al Dall'Ara Vinciamo noi con i gol nel primo tempo di Malen e El Aynaoui #BolognaRoma x.com