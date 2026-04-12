Festa al Dall’Ara | il Bologna si impone per 2-0 sul Lecce | Cronaca e pagelle

Nel match disputato al Dall’Ara, il Bologna ha battuto il Lecce con un risultato di 2-0. Durante la partita, Orsolini è tornato in campo e ha contribuito alla vittoria della squadra. La partita si è svolta nel contesto di un clima autunnale, che ha favorito la squadra di casa. Cronache e pagelle hanno commentato le prestazioni dei giocatori e l’andamento dell’incontro.

Rinfrancato dall’improvviso ritorno dell’autunno, Orsolini esce dal letargo e trascina i felsinei al successo. Propizia il primo gol e realizza il secondo, giocando una partita “retrò” come ai tempi che furono. Missione compiuta e adesso testa a Birmingham, per provare a compiere l’impossibile.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Il Bologna sciupa, la Lazio no: al Dall’Ara finisce 0-2 | Cronaca e pagelleTraversa di Moro, poi rigore sbagliato da Orsolini prima della doppietta di Kenneth Taylor. Il Bologna si butta via: al Dall’Ara vince l’Hellas in rimonta | Le pagelleIn un Dall’Ara tambureggiante, il Verona parte mordendo le caviglie ai rossoblù e nel giro di 5 minuti ne fanno le spese Joao Mario, Lucumi e Rowe,...