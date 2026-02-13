Palazzolo sull’Oglio (Brescia) – I carabinieri della compagnia di Chiari, con il supporto del Nucleo ispettorato del lavoro e della polizia locale, hanno fatto irruzione in un capannone nel centro del paese, trovando otto minori impiegati come manovali irregolari. L’operazione è scattata dopo alcune segnalazioni di sfruttamento sul lavoro e si è concentrata sull’azienda che operava nel settore della produzione. Tra i minori, alcuni avevano meno di quattordici anni, e tutti sono stati immediatamente allontanati dal luogo.

Palazzolo sull’Oglio (Brescia) – I carabinieri della compagnia di Chiari, uniti al Nucleo ispettorato del lavoro e alla polizia locale hanno condotto un'operazione d'urgenza a Palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano. Qui, in un capannone utilizzato per la produzione di guarnizioni e la lavorazione di materie plastiche, è emersa una realtà di grave degrado e illegalità.?All'interno della struttura, precedentemente sede di una ditta individuale riconducibile a una cittadina rumena di 23 anni residente a Crema, sono stati identificati 23 cittadini di nazionalità moldava, tutti risultati irregolari sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sfruttamento sul lavoro a Palazzolo, blitz in un capannone: trovati 8 minori tra gli operai irregolari

