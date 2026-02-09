Si cercano operai macchinisti di confezione abbigliamento

Il centro per l’impiego di Chieti sta cercando cinque operai macchinisti per un’azienda del settore tessile. L’obiettivo è inserire queste persone nel reparto di confezione abbigliamento. La richiesta riguarda figure con esperienza o senza, ma con voglia di lavorare nel settore. La selezione avviene in tempi rapidi, quindi chi è interessato può già candidarsi.

Per conto di un'azienda del settore tessile, il centro per l'impiego di Chieti ricerca 5 operai macchinisti di confezione abbigliamento dainserire nel proprio organico produttivo. La risorsa si occuperà della realizzazione di capi in jersey utilizzando macchine lineari a 2 aghi e tagliacuci.

