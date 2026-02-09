Si cercano operai macchinisti di confezione abbigliamento

Da chietitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro per l’impiego di Chieti sta cercando cinque operai macchinisti per un’azienda del settore tessile. L’obiettivo è inserire queste persone nel reparto di confezione abbigliamento. La richiesta riguarda figure con esperienza o senza, ma con voglia di lavorare nel settore. La selezione avviene in tempi rapidi, quindi chi è interessato può già candidarsi.

Per conto di un'azienda del settore tessile, il centro per l’impiego di Chieti ricerca 5 operai macchinisti di confezione abbigliamento dainserire nel proprio organico produttivo. La risorsa si occuperà della realizzazione di capi in jersey utilizzando macchine lineari a 2 aghi e tagliacuci.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Chieti Centro

Ruspe e operai al lavoro per la metrotranvia: si cercano ordigni bellici

Cocaina nella confezione di cibo per bambini, arrestata 29enne

I carabinieri di Tivoli hanno arrestato una donna di 29 anni che tentava di nascondere cocaina in una confezione di alimenti per bambini.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Chieti Centro

Nuove assunzioni Trenitalia novembre 2025: si cercano macchinisti diplomati e laureatiPubblicate le nuove offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato. Tutti i dettagli. Per il mese di novembre 2025, Trenitalia prevede nuove assunzioni di macchinisti con diploma e di altre figure di ... lettera43.it

Cotral assume, si cercano otto macchinisti per Metromare e ferrovia Roma NordNuovi macchinisti per guidare i treni della Metromare e della ferrovia Roma Nord. Cotral ha aperto le selezioni per assumere otto nuovi lavoratori da inserire nel proprio organico. Cotral assume otto ... romatoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.