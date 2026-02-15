Tumori infantili | Fiagop chiede più ricerca e sostegno per famiglie tra cura e benessere psicosociale

Ogni anno in Italia, circa 2.500 bambini ricevono una diagnosi di tumore, una realtà che spinge Fiagop a chiedere più fondi per la ricerca e assistenza alle famiglie. L’associazione evidenzia come, oltre alle cure mediche, sia fondamentale offrire supporto psicologico e aiuto pratico ai genitori e ai piccoli pazienti. Recentemente, molte famiglie si sono rivolte a Fiagop per chiedere assistenza nelle procedure di accoglienza e nelle terapie, evidenziando la necessità di interventi più efficaci.

Tumori Infantili: 2.500 Nuove Diagnosi Ogni Anno, Una Sfida che Richiede Impegno Costante. Ogni anno in Italia, circa 2.500 bambini e adolescenti si confrontano con una diagnosi di tumore. La Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, celebrata oggi, 15 febbraio 2026, è un richiamo all'azione per Fiagop e per l'intera comunità scientifica e sociale, affinché si investa in ricerca, cure e sostegno alle famiglie. L'obiettivo è garantire a ogni giovane paziente il diritto a guarire e a un futuro sereno. Un Quadro Complesso: Oltre le Percentuali di Guarigione. Nonostante un tasso di guarigione che si attesta intorno all'80%, la battaglia contro i tumori infantili è tutt'altro che conclusa.