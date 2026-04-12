Il nuovo allenatore degli Spurs ha esordito con una sconfitta contro il Sunderland, lasciando la squadra al terzultimo posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato negativo per i londinesi, che ora si trovano in una posizione di classifica preoccupante. Questa prima uscita segna un inizio difficile per il tecnico italiano sulla panchina del club.

L'avventura di De Zerbi sulla panchina del Tottenham inizia nel modo peggiore (qui il nostro focus). Gli Spurs perdono ancora, 1-0 in casa del Sunderland, e lo spettro della retrocessione si fa sempre più tangibile (la classifica). "Non ho abbastanza tempo per lavorare su molti dei miei principi - aveva detto De Zerbi in conferenza - ma voglio ottenere subito la parte caratteriale, mandare in campo una squadra che abbia lo spirito giusto". Nei primi minuti della partita, sembra esserci riuscito: il Tottenham parte con il piglio giusto e si fa vedere in avanti con Pedro Porro e Richarlison. Con Vicario ancora fuori dopo l'operazione per un'ernia inguinale, in porta c'è Kinsky, per la prima volta tra i pali dalla serata horror nell'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Zerbi parte male, Tottenham battuto: ora sarebbe retrocesso

Tudor, un punto in 5 partite. E ora il Tottenham pensa a De Zerbi per salvarsiIl Tottenham starebbe valutando un’ultima, disperata idea per evitare di andare a fondo: convincere Roberto De Zerbi ad accettare la panchina.

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