Il 25 aprile si festeggia anche a New York

Il 25 aprile viene ricordato anche nella città di New York, dove migliaia di persone si sono riunite per celebrare questa data. Nonostante la distanza da piazzale Loreto e dalle colline partigiane, l’evento si svolge tra i moderni edifici della metropoli, mostrando come la ricorrenza abbia una risonanza anche oltre i confini italiani. La giornata è stata segnata da eventi e incontri pubblici dedicati alla memoria storica.

A migliaia di chilometri da piazzale Loreto e dalle colline partigiane, il 25 aprile riemerge tra i grattacieli di New York. Non come semplice ricorrenza identitaria, né come nostalgia da. il manifesto.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il 25 aprile si festeggia anche a New York Notizie correlate Liberazione, il 25 aprile veneziano si festeggia al MorionPer la festa della Liberazione, sabato 25 aprile, il Laboratorioccupato Morion, nel cuore del sestiere Castello a Venezia, organizza una giornata di... Libere Sempre! : a Monza il 25 Aprile si festeggia prima con un omaggio alle donneUn omaggio alle donne (alle monzesi e alle brianzole) che hanno contribuito attivamente alla Resistenza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: New York celebra il 25 aprile tra memoria e impegno civile; New York celebra il 25 aprile 2026 a Brooklyn con Liberazione; La Festa della Liberazione su Rai Italia - Aise.it; Festa della Liberazione, cosa fare (anche gratis) a Milano il 25 aprile: tutti gli eventi in programma. New York celebra il 25 aprile tra memoria e impegno civileRicordare, celebrare, resistere: il 25 aprile si festeggia anche nella New York del sindaco socialista Zohran Mamdani, dove un collettivo di expat italiani ha organizzato una giornata tematica sulla R ... ansa.it Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Sul New York Times i segreti del regime dove i pasdaran sono al comando. Ghalibaf e Pezeshkian negano le divisioni - facebook.com facebook Dal giornalino del liceo Muratori al New York Times: Francesca Trianni candidata al premio Emmy x.com