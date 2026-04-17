Libere Sempre! | a Monza il 25 Aprile si festeggia prima con un omaggio alle donne

Il 25 aprile a Monza sarà anticipato da un evento dedicato alle donne che hanno partecipato alla Resistenza, con un omaggio rivolto alle monzesi e alle brianzole. La cerimonia si svolgerà in città e rende omaggio alla loro presenza e al loro contributo durante quel periodo storico. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della giornata della Liberazione, con un momento dedicato alle figure femminili coinvolte nel passato.