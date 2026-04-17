Libere Sempre! | a Monza il 25 Aprile si festeggia prima con un omaggio alle donne
Il 25 aprile a Monza sarà anticipato da un evento dedicato alle donne che hanno partecipato alla Resistenza, con un omaggio rivolto alle monzesi e alle brianzole. La cerimonia si svolgerà in città e rende omaggio alla loro presenza e al loro contributo durante quel periodo storico. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della giornata della Liberazione, con un momento dedicato alle figure femminili coinvolte nel passato.
Un omaggio alle donne (alle monzesi e alle brianzole) che hanno contribuito attivamente alla Resistenza. Così che il capoluogo celebra in anticipo il 25 Aprile con un evento promosso al centro civico San Carlo-San Giuseppe da una proposta e da un’idea di Michele Quitadamo, componente della.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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