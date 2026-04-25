Il 25 aprile è un giorno di festa e di memoria ma anche di sguardo verso il futuro

Il 25 aprile, giornata che ricorda la Liberazione, è stato celebrato quest'anno a Padova con manifestazioni ufficiali in città. Le celebrazioni si sono svolte sotto un cielo soleggiato, tipicamente estivo, e hanno coinvolto diverse autorità e cittadini. L’evento ha commemorato l’81esimo anniversario della Liberazione, con momenti di ricordo e riflessione condivisi tra i presenti.

Sotto un sole tipicamente estivo si sono svolte oggi 25 aprile a Padova le celebrazioni in occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione. Presenti le più alte cariche civili e militari. A fare gli onori di casa, accompagnato dalla sua amministrazione comunale è stato il sindaco Sergio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

55 Stunden Horror durch den Ex-Mann… Ein Passant deckte die Wahrheit auf | True crime deutsch doku

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