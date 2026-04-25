Il 25 aprile segna l'anniversario della cosiddetta "liberazione d'Italia", anche se, secondo molti, la realtà storica fu più complessa. Dopo 81 anni, questa ricorrenza resta, secondo molti, una delle più controverse e divisive del calendario civile Il 25 aprile torna puntualmente al centro de.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 25 aprile anniversario della "liberazione d'Italia", 81 anni di “celebrazioni politiche” scandite dallo slogan “Bella ciao”

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Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 25 aprile 2026: tutte le piazze della Liberazione.

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