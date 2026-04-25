25 aprile anniversario della liberazione d' Italia 81 anni di celebrazioni politiche scandite dallo slogan Bella ciao

Da ilgiornaleditalia.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile segna l'anniversario della cosiddetta "liberazione d'Italia", anche se, secondo molti, la realtà storica fu più complessa. Dopo 81 anni, questa ricorrenza resta, secondo molti, una delle più controverse e divisive del calendario civile Il 25 aprile torna puntualmente al centro de.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

25 aprile anniversario della liberazione d italia 81 anni di celebrazioni politiche scandite dallo slogan bella ciao
© Ilgiornaleditalia.it - 25 aprile anniversario della "liberazione d'Italia", 81 anni di “celebrazioni politiche” scandite dallo slogan “Bella ciao”

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