25 aprile anniversario della liberazione d' Italia 81 anni di celebrazioni politiche scandite dallo slogan Bella ciao
Il 25 aprile segna l'anniversario della cosiddetta "liberazione d'Italia", anche se, secondo molti, la realtà storica fu più complessa. Dopo 81 anni, questa ricorrenza resta, secondo molti, una delle più controverse e divisive del calendario civile Il 25 aprile torna puntualmente al centro de.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 25 aprile 2026: tutte le piazze della Liberazione.
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