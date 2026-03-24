Referendum alla conferenza stampa con magistrati e avvocati per il No si canta Bella ciao – Video

Dopo la vittoria al referendum sulla giustizia, si è svolta una conferenza stampa a Bari con magistrati e avvocati che sostengono il No. Al termine dell’incontro, il presidente provinciale dell’Anpi ha iniziato a cantare “Bella ciao”, portando i presenti a unirsi nel canto. L’evento si è concluso con questa esibizione musicale, registrata in un video diffuso online.

Bella ciao al termine della conferenza stampa. È successo a Bari, quando il presidente provinciale dell’Anpi, l’ex magistrato Nicola Colaianni, ha dato il via alla canzone, seguito dalle persone presenti, dopo la vittoria al referendum sulla giustizia. La conferenza stampa era stata promossa dai magistrati, dalla “Società civile per il No” che comprende Anpi, Libera e la Cgil e da “Avvocati e Avvocate per il No”. Come si vede nel video, quasi tutti hanno cantato e battuto le mani. A margine la presidente dell’Anm di Bari Antonella Cafagna e la giudice Ilaria Casu, coordinatrice del Comitato “Giusto dire No” hanno precisato che si è trattata di una iniziativa “non concordata e non condivisa preventivamente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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