Il 25 aprile a Santarcangelo Sacchetti | Ci siamo stancati di vedere innocenti morire ancora sotto le bombe
Il 25 aprile a Santarcangelo si sono svolte le celebrazioni ufficiali per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con la partecipazione di molte persone e la presenza di rappresentanti civili e militari. La banda musicale cittadina ha accompagnato l’evento, che ha visto coinvolgimento sociale e pubblico nella commemorazione. In occasione della giornata, un intervento di un rappresentante ha evidenziato la sofferenza delle vittime sotto le bombe.
Nella mattinata di sabato si sono svolte le celebrazioni istituzionali di Santarcangelo per l'81° anniversario della Liberazione nazionale dal nazifascismo, con ampia partecipazione di pubblico, alla presenza delle autorità civili e militari e con l'accompagnamento della banda musicale cittadina.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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