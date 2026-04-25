Il 25 aprile a Santarcangelo Sacchetti | Ci siamo stancati di vedere innocenti morire ancora sotto le bombe

Il 25 aprile a Santarcangelo si sono svolte le celebrazioni ufficiali per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con la partecipazione di molte persone e la presenza di rappresentanti civili e militari. La banda musicale cittadina ha accompagnato l’evento, che ha visto coinvolgimento sociale e pubblico nella commemorazione. In occasione della giornata, un intervento di un rappresentante ha evidenziato la sofferenza delle vittime sotto le bombe.