Durante un confronto tra i giochi olimpici e paralimpici, si è parlato di un cambiamento nel modo di presentarli, con alcune voci che segnalano una diminuzione dell’attenzione e un allentamento degli sforzi comunicativi. Un’immagine viene descritta come un fiammifero invece che come una torcia, e questa analogia evidenzia una percezione di smobilitazione generale nei messaggi e nelle iniziative legate agli eventi.

Anastasio In questo caso l’immagine è quella del fiammifero, non della torcia. Ad individuarla è stata Valentina Tomirotti: "Il fiammifero è una fonte di luce più fragile, più esposta, occorre attenzione, deve essere protetta perché non si spenga – spiega l’attivista per i diritti delle persone con disabilità –. Ecco, quando penso alle Paralimpiadi dentro il sistema mediatico non penso alla torcia, che è da sempre un simbolo olimpico, ma al fiammifero, a quella luce fragile che i media, le istituzioni e gli sponsor non proteggono abbastanza nonostante la retorica che precede l’evento; quella luce fragile che il sistema istituzionale e mediatico finisce per spegnere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paralimpiadi e Olimpiadi a confronto: "Ci siamo stancati della retorica. C’è stata una smobilitazione generale"

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