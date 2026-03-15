Paralimpiadi e Olimpiadi a confronto | Ci siamo stancati della retorica C’è stata una smobilitazione generale

Da ilgiorno.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un confronto tra i giochi olimpici e paralimpici, si è parlato di un cambiamento nel modo di presentarli, con alcune voci che segnalano una diminuzione dell’attenzione e un allentamento degli sforzi comunicativi. Un’immagine viene descritta come un fiammifero invece che come una torcia, e questa analogia evidenzia una percezione di smobilitazione generale nei messaggi e nelle iniziative legate agli eventi.

Anastasio In questo caso l’immagine è quella del fiammifero, non della torcia. Ad individuarla è stata Valentina Tomirotti: "Il fiammifero è una fonte di luce più fragile, più esposta, occorre attenzione, deve essere protetta perché non si spenga – spiega l’attivista per i diritti delle persone con disabilità –. Ecco, quando penso alle Paralimpiadi dentro il sistema mediatico non penso alla torcia, che è da sempre un simbolo olimpico, ma al fiammifero, a quella luce fragile che i media, le istituzioni e gli sponsor non proteggono abbastanza nonostante la retorica che precede l’evento; quella luce fragile che il sistema istituzionale e mediatico finisce per spegnere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

paralimpiadi e olimpiadi a confronto ci siamo stancati della retorica c8217232 stata una smobilitazione generale
© Ilgiorno.it - Paralimpiadi e Olimpiadi a confronto: "Ci siamo stancati della retorica. C’è stata una smobilitazione generale"

Articoli correlati

I pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii: «Ci siamo lasciati: non smettere di lavorare insieme è stata dura, ci salva lo psicologo»Ricordate Sandra Mondaini e Raimondo Vianello? Scaramucce e sguardi complici, ironia tagliente e sorrisi affettuosi.

“Ho cominciato una nuova relazione con Serena, quando ci siamo conosciuti ci siamo dimenticati di presentarci”: parla Manuel BortuzzoIn un’intervista al Corriere della Sera il campione paralimpico racconta una nuova relazione nata per caso, lontana dai social e vissuta con...

Contenuti e approfondimenti su Paralimpiadi e Olimpiadi a confronto Ci...

Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali Milano Cortina: programma e significato; Emanuel Perathoner, dalle Olimpiadi all'oro delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nello snowboard Paralimpico; Giochi Paralimpici: storia, categorie, come funzionano le Olimpiadi per disabili; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, tutte le gare (e gli appuntamenti) di oggi.

paralimpiadi e olimpiadi aParalimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14, è recordLeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14, è record ... tg24.sky.it

paralimpiadi e olimpiadi aGuida alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dove si tengono, quando iniziano e come seguirleI Giochi paralimpici si tengono dal 6 al 15 marzo, abbiamo messo insieme un po' di informazioni utili per seguirle al meglio ... wired.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.