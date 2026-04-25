A ottant’anni dal primo voto delle donne italiane, a Firenze si sono alternate tre voci femminili durante le celebrazioni del 25 aprile. La giornata ha visto interventi e discorsi legati alla Resistenza e ai valori della democrazia. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizionali commemorazioni, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini presenti per ricordare la lotta partigiana e i principi fondamentali della Repubblica.

“Nell’80mo anniversario del voto alle donne – ha detto Sara Funaro – questa festa assume un significato ancora più importante. La nostra attenzione deve andare, soprattutto, ai più giovani, ai ragazzi, che quando ci sono questioni importanti, quando ci sono i valori da difendere, si mobilitano e fanno sentire la propria voce. Questo 25 Aprile lo vorrei dedicare alle donne e ai nostri ragazzi e al loro futuro”. Le storie delle donne della Resistenza fiorentina sono state al centro dell’intervento della sindaca, che ha detto: “Quest’anno questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo. Perché il 2026 è anche l’anno in cui...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - 25 aprile a Firenze, Funaro: “Resistenza radice più profonda della nostra democrazia”

Notizie correlate

Mattarella al 25 aprile: la Resistenza è il cuore della democrazia? Cosa sapere Mattarella incontra le Associazioni al Quirinale in vista della visita a San Severino Marche.

Opel Firenze Rocks, Funaro: “Nostra città tra grandi mete della musica europea”Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri: dal 12 al 14 giugno torna alla Visarno Arena Opel Firenze Rocks, che nel 2026 giunge...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: 25 aprile diffuso: nelle Arci di Firenze e provincia la memoria diventa comunità; Cosa fare a Firenze e in Toscana durante il weekend del 25 aprile 2026, Festa della Liberazione; 25 Aprile 2026 –Da 81 anni liberi; 25 Aprile, gli eventi e le celebrazioni a Firenze e in Toscana. A Sant'Anna di Stazzema cerimonia con Schlein.

Le celebrazioni per il 25 aprile a Firenze, Funaro: 'La Resistenza è la radice più profonda della nostra democrazia'Sono state tre voci di donne ad alternarsi oggi nelle celebrazioni del 25 aprile dall’Arengario di Palazzo Vecchio: la sindaca di Firenze Sara Funaro, la Presidente emerita della Corte Costituzionale ... 055firenze.it

25 aprile 2026 a Firenze: celebrazione in piazza Poggi e corteo in San Frediano. Bus deviati. Alia chiude i contenitoriTutto esaurito per il tradizionale appuntamento del 25 aprile con il pranzo antifascista in piazza Poggi, organizzato da Arci, Anpi, Casa del popolo di San Niccolò, Cgil, Udu Firenze Sinistra Universi ... firenzepost.it

Il business del Padel, Firenze è la capitale di questo sport. Ecco i migliori circoli https://cityne.ws/tVtAd - facebook.com facebook

Questa grossa antenna rovina il panorama di Firenze x.com