Negli ultimi mesi, si sono verificati sviluppi significativi nel campo dell'intelligenza artificiale, con l'emergere di nuovi strumenti open source che stanno rivoluzionando le modalità di lavoro. Contestualmente, si osserva un aumento di agenti autonomi capaci di svolgere compiti complessi senza intervento umano diretto. Questi cambiamenti stanno modificando rapidamente il panorama tecnologico e le attività quotidiane di molte imprese.

Il confine tra l’ingegno umano e la capacità di calcolo non è più una linea tracciata nel tempo, ma un orizzonte che si sposta sotto i nostri occhi con velocità vertiginosa. Non siamo più spettatori di una promessa tecnologica, ma testimoni di una metamorfosi che sta riscrivendo le regole della produttività e dell’autonomia digitale. La nuova ondata di strumenti, sempre più liberi e capaci di agire in modo indipendente, sta scardinando i vecchi monopoli del sapere. Questa rivoluzione si sta propagando silenziosamente nei processi decisionali del web e nelle pieghe più delicate della cura della persona, trasformando radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA: tra agenti autonomi e nuovi giganti open source che cambiano il lavoro

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