Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale viene sempre più utilizzata per analizzare le conversazioni e i comportamenti online, raccogliendo dati legati alla sfera psicologica e sociale degli utenti. Questi dati vengono poi impiegati a fini commerciali, trasformando le interazioni quotidiane in risorse sfruttabili sul mercato. La questione sulla tutela della privacy si intreccia con le modalità di raccolta e utilizzo di queste informazioni, sollevando nuove sfide legali e etiche.

? Cosa sapere L'intelligenza artificiale estrae dati psicologici e sociali trasformando le interazioni umane in risorse commerciali.. Il caso di Adam Raine evidenzia i rischi di isolamento e suicidio causati dai chatbot.. Nel 1890 Warren e Brandeis tracciarono i primi confini della privacy per fermare l’invasione delle fotografie istantanee e del giornalismo dell’epoca, anticipando una dinamica che oggi vede l’intelligenza artificiale agire come un estrattore di risorse umane. Mentre la tecnologia corre, le leggi restano indietro in un periodo di transizione caotica dove i nuovi strumenti digitali minacciano di colonizzare l’intimità psicologica e sociale degli individui.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e privacy: la nuova corsa allo sfruttamento dell’anima umana

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