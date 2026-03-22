"La nuova IA Generativa è una straordinaria opportunità per rendere il sistema sanitario più moderno ed efficiente" - In Senato il convegno di Confassociazioni - Roma – Promuovere una maggiore consapevolezza istituzionale e imprenditoriale sulle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale e della sicurezza digitale in ambito medico, rafforzando il dialogo tra attori pubblici e privati per la definizione di politiche innovative ed efficaci. E’ questo il messaggio lanciato da Andrea Violetti, Presidente di Confassociazioni Digital nel corso della conferenza nazionale “AI & Cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali”, che si è tenuta al Senato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Violetti: L’uso dell’IA può essere dannoso per la privacy

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