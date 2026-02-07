Quando l’archeologia è spettacolo | pienone per la Basilica di Vitruvio

A Fano, in questi giorni, la scoperta della basilica di Vitruvio ha attirato un pubblico enorme. In pochi giorni, migliaia di persone si sono riversate sul sito archeologico, desiderose di vedere con i propri occhi il ritrovamento che potrebbe cambiare la storia locale. La basilica, scoperta dieci giorni fa, è diventata il centro di un vero e proprio fenomeno di massa, con visitatori e curiosi che non si contano più. La città si prepara a gestire il pienone, mentre gli archeologi continuano a studiare e a portare alla luce altri dettagli di

Fano, 7 febbraio 2026 – Tutti pazzi per Vitruvio e l’archeologia fa boom. È bastato dire, dieci giorni fa, che a Fano è c’è stata la scoperta del secolo con il ritrovamento della basilica civile costruita dall’architetto romano Vitruvio Pollione che è scoppiato un fenomeno di massa. Con alcune migliaia di persone già coinvolte e altre decine di migliaia – le previsioni sono queste – in arrivo nelle prossime settimane o mesi. La riprova? «Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, - recita una nota del Comune di Fano – col tutto esaurito, tornano questo weekend i percorsi accompagnati «Alla scoperta di Vitruvio», l’itinerario nel cuore della Fano romana che mette al centro la Basilica di Vitruvio e la collega ad altri presidi archeologici cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando l’archeologia è spettacolo: pienone per la Basilica di Vitruvio Approfondimenti su Vitruvio Pollione Fano nella leggenda, il sindaco: «Abbiamo trovato la basilica di Vitruvio». Acquaroli: «Come quando è stata scoperta la tomba di Tutankhamon» Durante i lavori di riqualificazione della piazza del mercato di Fano, è stata scoperta una basilica attribuita a Vitruvio, un ritrovamento che ha suscitato grande interesse. La Basilica di Vitruvio, il video della sensazionale scoperta a Fano La Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta una scoperta di grande rilievo storico e archeologico. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. A FANO LA SCOPERTA ARCHEOLOGICA ATTESA DA SECOLI: RINVENUTI I RESTI DELLA BASILICA DI VITRUVIO Ultime notizie su Vitruvio Pollione Argomenti discussi: Quando l’archeologia è spettacolo: pienone per la Basilica di Vitruvio; Quando l’archeologia diventa teatro; Dalla Metro C alla metro di Atene, scopri 5 stazioni metro tra archeologia e trasporti; PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA: MEDUSA LAB PER BAMBINI PER LA PRIMA DOMENICA DEL MESE. Archeologia 4.0: l’IA di Italferr e GRID+ rivoluziona i grandi cantieriDalla partnership nasce GeoAnomalySentinel, la piattaforma digitale che incrocia intelligenza artificiale e rilievi satellitari per mappare il rischio archeologico ... fsnews.it Passato o Fantascienza? 10 enigmi archeologici che sfidano la nostra eraEsplora 10 scoperte archeologiche così incredibili da sembrare fantascienza. Da Göbekli Tepe al Meccanismo di Anticitera, un viaggio tra enigmi che sfidano la storia. veb.it Il "fantasma dell'archeologia" è stato localizzato a Fano: trovati i resti della basilica che l'architetto romano Vitruvio descrive nel De Architectura. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.