I ragazzi del Rione Sanità tra musica e riscatto

Da gbt-magazine.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata nel quartiere Sanità ha visto protagonisti giovani che hanno condiviso musica, storie e tradizioni napoletane. Durante l’evento, sono stati utilizzati strumenti legati al mare, e sono state ascoltate le voci dei giovani del quartiere. L’iniziativa ha messo in mostra aspetti legati alla cultura locale attraverso performance musicali e narrazioni legate alla storia del rione.

Una serata di storie, memoria e tradizione napoletana con gli strumenti del mare e le voci dei giovani del quartiere.. Venerdì 22 maggio 2026, alle 21:00, I ragazzi del Rione Sanità tornano a dare voce al loro quartiere con uno spettacolo che intreccia musica, parola e memoria. È un appuntamento che nasce come un atto di restituzione: da Napoli arrivano storie di riscatto raccontate in musica e parole, con gli strumenti del mare che diventano simbolo di viaggio, radici e ritorno. Una serata che celebra la forza della tradizione napoletana e la capacità di una comunità di trasformare la fragilità in energia condivisa. Le storie che diventano scena.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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