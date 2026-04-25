I ragazzi del Rione Sanità tra musica e riscatto

Una serata nel quartiere Sanità ha visto protagonisti giovani che hanno condiviso musica, storie e tradizioni napoletane. Durante l’evento, sono stati utilizzati strumenti legati al mare, e sono state ascoltate le voci dei giovani del quartiere. L’iniziativa ha messo in mostra aspetti legati alla cultura locale attraverso performance musicali e narrazioni legate alla storia del rione.

Una serata di storie, memoria e tradizione napoletana con gli strumenti del mare e le voci dei giovani del quartiere.. Venerdì 22 maggio 2026, alle 21:00, I ragazzi del Rione Sanità tornano a dare voce al loro quartiere con uno spettacolo che intreccia musica, parola e memoria. È un appuntamento che nasce come un atto di restituzione: da Napoli arrivano storie di riscatto raccontate in musica e parole, con gli strumenti del mare che diventano simbolo di viaggio, radici e ritorno. Una serata che celebra la forza della tradizione napoletana e la capacità di una comunità di trasformare la fragilità in energia condivisa. Le storie che diventano scena.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - I ragazzi del Rione Sanità tra musica e riscatto Notizie correlate Dudamel con i ragazzi del Rione Sanità. "La musica costruisce futuro"Napoli, 18 aprile 2026 - La musica è un potente strumento di crescita personale e di riscatto sociale. BCP con i giovani del Rione Sanità: musica e inclusione sociale per valorizzare il patrimonio artisticoUn progetto che unisce giovani, cultura e riscatto sociale, portando la musica nei luoghi simbolo dell’arte napoletana. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riapre il cimitero delle Fontanelle: è festa grande nel Rione Sanità; Dudamel con i ragazzi del Rione Sanità. La musica costruisce futuro; La Paranza, il Made in Italy è un fatto sociale; Napoli, il rione Sanità fa festa: riapre il Cimitero delle Fontanelle. Il ritorno delle Fontanelle, corteo di giovani nel rione: «La Sanità volta pagina»Gonfaloni, striscioni con scritte creative, un corteo di centinaia di persone, entusiasmo e commozione. È stata una festa speciale quella che ieri mattina ha accompagnato la ... ilmattino.it Diocesi: Asti, domani serata con i ragazzi del Rione Sanità di NapoliNoi del Rione Sanità, i giovani e la forza del cambiamento. Questo il titolo dell’incontro in programma domani sera, ad Asti, per iniziativa degli Uffici diocesani di Cultura, Pastorale giovanile e ... agensir.it Alberto Angela è ritornato a Napoli. Ci aspetta una nuova puntata di "Ulisse - Il piacere della scoperta", speriamo quanto prima. Oggi con un post social, i giovani lo hanno ripreso alle Catacombe nello splendido Rione Sanità. Non sappiamo se saranno protag - facebook.com facebook