BCP con i giovani del Rione Sanità | musica e inclusione sociale per valorizzare il patrimonio artistico

Il rapper napoletano Tony Esposito ha lanciato il progetto BCP con i giovani del Rione Sanità, portando musica e inclusione sociale nei luoghi simbolo dell’arte napoletana.

Un progetto che unisce giovani, cultura e riscatto sociale, portando la musica nei luoghi simbolo dell’arte napoletana. È questo il senso dei concerti “Voci e Note del Rione Sanità”, promossi dalla Banca di Credito Popolare (BCP) al Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, nell’ambito delle proprie attività culturali e sociali sul territorio. L’iniziativa, che si è svolta l’11 e il 12 febbraio, ha trasformato la Sagrestia Vecchia - Sala Vasari in uno spazio di incontro tra patrimonio artistico e impegno civile, all’interno di uno dei complessi più rappresentativi del Rinascimento a Napoli, che custodisce capolavori come il Compianto sul Cristo morto di Guido Mazzoni (1492).🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su rione sanità

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito gravemente durante un agguato nel rione Sanità, a Napoli.

La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO, si distingue come la prima a essere ammessa nella sua totalità.

Ultime notizie su rione sanità

Argomenti discussi: L'INIZIATIVA - Voci e Note del Rione Sanità: BCP con i giovani del quartiere, musica e inclusione sociale per valorizzare il patrimonio artistico.

BCP con i giovani del Rione Sanità: musica e inclusione sociale per valorizzare il patrimonio artisticoUn progetto che unisce giovani, cultura e riscatto sociale, portando la musica nei luoghi simbolo dell’arte napoletana. È questo il senso dei concerti Voci e Note del Rione Sanità, promossi dalla Ba ... napolitoday.it

Gaetano Manfredi sindaco di Napoli Il Rione Sanità sta cambiando, senza perdere la sua anima. E il progetto di riqualificazione dell’area Vergini Sanità va proprio in questa direzione: più verde, nuovi alberi, marciapiedi sistemati e spazi più curati, per rend - facebook.com facebook