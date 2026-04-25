I pusher non riposano mai | in vacanza sul Garda ma beccati a piazzare la cocaina

Durante le recenti operazioni di controllo sul territorio, gli agenti di polizia del commissariato di Riva del Garda hanno individuato due persone coinvolte in attività di spaccio di droga. Nonostante fossero in vacanza sul lago, sono stati sorpresi a vendere cocaina e sono stati denunciati. Uno dei soggetti è stato anche arrestato in seguito alle verifiche effettuate. Le operazioni hanno portato a due distinte azioni antidroga nelle ultime ore.

Una denuncia e un arresto è il bilancio di due distinte attività antidroga messe a segno dagli agenti di polizia commissariato di Riva del Garda nelle scorse ore. La prima è scaturita dall’intuito di un giovane poliziotto che, libero dal servizio, ha notato una persona in atteggiamento sospetto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Latina, spaccio di cocaina al Gionchetto: pusher beccati grazie a YouPolNel corso delle attività di osservazione e pedinamento, gli operatori hanno notato un motociclo con due persone a bordo compiere manovre sospette: il... I ladri non riposano nel weekend: quattro casi nell'Alto GardaSegnalazioni sia sui social che alle forze dell'ordine, con i malviventi che hanno agito in tre diversi comuni.