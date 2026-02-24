I ladri non riposano nel weekend | quattro casi nell' Alto Garda

I ladri hanno colpito nell'Alto Garda, in particolare nella zona della Busa, durante il fine settimana, a causa di una serie di furti che hanno coinvolto diverse abitazioni. Quattro episodi si sono verificati in poche ore, lasciando i residenti preoccupati. Le forze dell'ordine stanno indagando per capire se ci siano collegamenti tra i colpi. La situazione ha acceso l'attenzione sulla sicurezza nella zona, dove i malintenzionati sembrano non fermarsi.

Segnalazioni sia sui social che alle forze dell'ordine, con i malviventi che hanno agito in tre diversi comuni. In un caso anche un incontro ravvicinato L’Alto Garda è tornato nel mirino dei ladri? Dopo gli episodi del passato, sembra che la zona della Busa sia finita nuovamente al centro dell’interesse dei topi d’appartamento, come mostrano alcuni episodi che si sono verificati nel corso del fine settimana appena trascorso. Tra social e forze dell’ordine i casi segnalati di furti nelle abitazioni e negli appartamenti non mancano: a Dro, sabato sera, i ladri hanno puntato un appartamento in via Mazzini riuscendo a raggiungere l’ingresso dello stesso dal balcone posto al primo piano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Lieve scossa di terremoto nell’Alto Garda, magnitudo 2.1Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di domenica 21 dicembre nella zona dell’Alto Garda. Argomenti correlati ? I ladri non riposano nel weekend: quattro casi in poche ore, dove hanno colpito; Ladri nel cimitero, rubato rame dai tetti. Ladri in casa, dopo il furto scatta la ronda: 40 residenti a caccia della banda con droni, bastoni e chiavi inglesiI ladri domenica sera a San Vito di Altivole (Treviso) hanno abbattuto la finestra di una villetta al civico 116 di via Brioni C’erano 40 persone a caccia della banda che domenica sera a San Vito di ... leggo.it Ladri in casa anche a Natale, colpite auto e villette lasciate vuote dai proprietari in vacanza: «Sfondano porte e disattivano allarmi»MONTEBELLUNA (TREVISO) - I ladri non vanno in ferie nemmeno a Natale: anche negli ultimi tre giorni hanno colpito senza pietà varie zone della provincia, passando in rassegna automobili parcheggiate, ... ilgazzettino.it La riapertura della via panoramica dell’Alto Garda avverà in prossimità della stagione turistica: la chiusura è stata causata da una frana del 2023 - facebook.com facebook