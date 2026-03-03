Latina spaccio di cocaina al Gionchetto | pusher beccati grazie a YouPol

La polizia di Latina ha denunciato due persone, un uomo di 65 anni e una donna di 33 anni, entrambe italiane, accusate di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio al Gionchetto. L’intervento è stato possibile grazie alle segnalazioni raccolte tramite l’app YouPol. I due soggetti sono stati trovati in possesso di cocaina e sono stati denunciati in stato di libertà.

Nel corso delle attività di osservazione e pedinamento, gli operatori hanno notato un motociclo con due persone a bordo compiere manovre sospette: il veicolo si fermava improvvisamente, i passeggeri si alternavano alla guida e successivamente acceleravano tentando di eludere il controllo di polizia. Dopo un inseguimento lungo le vie del quartiere e in aree private adiacenti, i due soggetti sono stati fermati e identificati. Durante l’intervento, la donna è stata vista disfarsi di un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza solida di colore bianco, risultata positiva al test per cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Temi più discussi: TROVATA CON 21 GRAMMI DI COCAINA: 33ENNE DI LATINA IN SILENZIO DAL GIP, SCARCERATA; Fermato dai poliziotti, ingerisce cocaina e poi scappa: inseguito dalla pattuglia; Latina, fermato in strada con cocaina e hashish: denunciato 59enne; FERMATO A PIEDI, AVEVA CON SÈ 5 INVOLUCRI DI COCAINA E UNO SPINELLO: DENUNCIATO 59ENNE A LATINA.

