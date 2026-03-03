Latina spaccio di cocaina al Gionchetto | pusher beccati grazie a YouPol

Da cdn.ilfaroonline.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Latina ha denunciato due persone, un uomo di 65 anni e una donna di 33 anni, entrambe italiane, accusate di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio al Gionchetto. L’intervento è stato possibile grazie alle segnalazioni raccolte tramite l’app YouPol. I due soggetti sono stati trovati in possesso di cocaina e sono stati denunciati in stato di libertà.

Nel corso delle attività di osservazione e pedinamento, gli operatori hanno notato un motociclo con due persone a bordo compiere manovre sospette: il veicolo si fermava improvvisamente, i passeggeri si alternavano alla guida e successivamente acceleravano tentando di eludere il controllo di polizia. Dopo un inseguimento lungo le vie del quartiere e in aree private adiacenti, i due soggetti sono stati fermati e identificati. Durante l’intervento, la donna è stata vista disfarsi di un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza solida di colore bianco, risultata positiva al test per cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Lotta allo spaccio: 'beccati' sei pusher in poche oreControlli a tappeto delle forze dell'ordine contro lo spaccio di droga sul territorio genovese.

Roma, quartier generale dello spaccio scovato grazie a YouPolRoma, 11 febbraio 2026 – Gestivano gli ordinativi tramite applicazioni di messaggeria istantanea, per poi annotarle su block notes, pronti a spuntare...

Una raccolta di contenuti su Latina spaccio di cocaina al Gionchetto...

Temi più discussi: TROVATA CON 21 GRAMMI DI COCAINA: 33ENNE DI LATINA IN SILENZIO DAL GIP, SCARCERATA; Fermato dai poliziotti, ingerisce cocaina e poi scappa: inseguito dalla pattuglia; Latina, fermato in strada con cocaina e hashish: denunciato 59enne; FERMATO A PIEDI, AVEVA CON SÈ 5 INVOLUCRI DI COCAINA E UNO SPINELLO: DENUNCIATO 59ENNE A LATINA.

latina spaccio di cocainaSpaccio nel quartiere Gionchetto, cocaina abbandonata durante la fuga in motoLa Polizia di Stato insegue e poi blocca due persone, denunciate per detenzione ai fini di spaccio. Decisiva la segnalazione dei cittadini tramite l’app YouPol ... latinaoggi.eu

latina spaccio di cocainaLatina, fermato in via dei Latini con cocaina e hashish: denunciato un 59enneLatina, controllo in via dei Latini: denunciato un 59enne per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati 4 grammi di cocaina, hashish e 320 euro in contanti ... latinaquotidiano.it

Digita per trovare news e video correlati.