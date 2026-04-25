Le nuove linee guida per i licei modificano l’approccio allo studio dei classici della letteratura italiana. In particolare, i promessi sposi non sono più inseriti come materia obbligatoria nel primo biennio, suscitando reazioni tra insegnanti e studenti. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti indicazioni, che prevedevano l’approfondimento di questo testo come parte integrante del percorso di studi. La decisione ha generato dibattiti e critiche nel settore scolastico.

Le nuove Indicazioni per i licei introducono una novità che sta facendo discutere: I promessi sposi non sono più un passaggio obbligato nel biennio. I docenti potranno sostituirne la lettura integrale con testi “meno complessi dal punto di vista linguistico” e rimandare Manzoni al triennio. In altre parole, il romanzo fondativo della nostra tradizione letteraria diventa flessibile, opzionale, differibile. È una scelta che, più che riorganizzare il programma, ne ridisegna la gerarchia. Perché nel momento in cui Manzoni può essere sostituito, non si sta solo alleggerendo un carico: si sta dicendo che non è più indispensabile. E questo cambia il senso stesso della scuola.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “I promessi sposi” non è più un classico “contemporaneo”: verso una scuola più facile e più povera

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