I Patagarri portano il loro gipsy jazz in piazza per celebrare il Primo Maggio

Il 1° maggio alle 20:30 in Piazza della Libertà a Ostuni si esibiranno i Patagarri, una band milanese specializzata in gipsy jazz. La performance si svolgerà tra le luci del tramonto che illuminano le mura bianche della città. L’evento fa parte delle celebrazioni per la Festa dei Lavoratori e coinvolge musica dal vivo nel centro della piazza.

OSTUNI - Tra le luci del tramonto che accarezzano le bianche mura di Ostuni, il prossimo 1° maggio, alle 20:30, in Piazza della Libertà arriveranno i I Patagarri, la band milanese che ha fatto del gipsy jazz la sua bandiera. Tra sogni, strada e libertà, la loro musica è un invito a prendere in.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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