Gipsy Jazz Trio al Museo del Saxofono | a Maccarese una serata tra swing manouche jazz e atmosfere gitane

Sabato 21 marzo 2026 alle 21:00 il Museo del Saxofono di Maccarese ospita il concerto del Gipsy Jazz Trio. La band proporrà un repertorio che unisce lo swing manouche, il jazz e le atmosfere gitane. L’evento si svolge in un ambiente dedicato alla musica e agli strumenti a fiato, offrendo al pubblico un’esperienza musicale tra virtuosismo e stile.

Sul palco saliranno Moreno Viglione e Augusto Creni alle chitarre manouche, insieme a Renato Gattone al contrabbasso, per un live che promette di restituire tutta l’energia di un linguaggio musicale nato dall’incontro tra jazz, musica gitana e spirito parigino. Il trio proporrà un repertorio costruito attorno ad alcune delle pagine più affascinanti della tradizione gipsy jazz, alternando standard americani riletti in chiave manouche, composizioni rese celebri da Django Reinhardt, brani della tradizione francese e suggestivi valzer musette capaci di evocare l’atmosfera dei caffè e delle sale da ballo della Parigi bohémien. Sarà una serata che guarda al passato senza rinunciare a una sensibilità contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Gipsy Jazz Trio al Museo del Saxofono: a Maccarese una serata tra swing manouche, jazz e atmosfere gitane Articoli correlati Un viaggio nel jazz “Manouche” di Django Reinhardt con il live del Liberjango TrioMercoledì 18 febbraio, il circolo Il Portoncino di Ravenna ospita una serata di jazz Manouche, grazie al Liberdjango Trio, un importante gruppo della... Maccarese celebra Pino Daniele e James Senese: il doppio concerto al Museo del SaxofonoFiumicino, 3 marzo 2026 – Sabato 7 marzo 2026 alle ore 21:00 e domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita Mal di... Tutto quello che riguarda Gipsy Jazz Trio Temi più discussi: Il Gipsy Jazz Trio in concerto al Museo del Saxofono; A Maccarese, Fiumicino, GIPSY JAZZ TRIO; Al Museo del Saxofono sabato 21 marzo il Gipsy Jazz Trio; Gipsy Jazz Trio al Museo del Saxofono: a Maccarese una serata tra swing manouche, jazz e atmosfere gitane. GIPSY JAZZ TRIOIl Museo del Saxofono apre le sue porte a una serata che profuma di swing e atmosfere d’altri tempi. Sabato 21 marzo 2026 alle ore 21:00 è di scena il Gipsy Jazz Trio con un concerto che invita il pub ... politicamentecorretto.com Gipsy Jazz Trio al Parco Sculture del ChiantiSIENA. Domani (8 luglio), alle ore 19:00, continuano le Serate musicali all’Anfiteatro del Parco Sculture del Chianti a Pievasciata. Sul palco il Gipsy Jazz Trio composto da Stefano Montagnani e ... ilcittadinoonline.it Il gran finale del Dolomiti Ski Jazz 2026 sale in quota sulle piste del Col Rodella con Mozes Rosenberg Trio! Il virtuoso della chitarra, tra i più sorprendenti eredi della dinastia sinti Rosenberg, porta il suo gipsy jazz energetico in una performance da non per - facebook.com facebook