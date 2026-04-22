Il gipsi jazz irriverente e visionario I Patagarri cantano il 25 aprile

Il gruppo musicale Patagarri si esibirà il 25 aprile, portando sul palco un repertorio di gipsy jazz caratterizzato da uno stile irriverente e visionario. La loro musica viene descritta come un’esplosione di energia, che trasmette il desiderio di libertà attraverso sonorità vivaci e coinvolgenti. L’appuntamento si inserisce in un contesto di celebrazione della data, con una performance che unisce musicalità e spirito di libertà.

Un’esplosione di gipsy jazz irriverente e visionario che trasforma il desiderio di libertà in energia pura. Fornacette si prepara ad un grande 25 aprile. L’appuntamento principale della giornata sarà il concerto de I Patagarri, quintetto jazz-swing milanese noto per il mix di sonorità e per l’ironia dei testi. Prima di loro, sul palco saliranno Lalice (con un dj set che spazierà dal reggae al d&b), i Görilla Planët (giovanissima rock band da Volterra) e I Matti delle Giuncaie (ambasciatori dell’hard-folk maremmano). Come da tradizione, la manifestazione si svolgerà in Piazza della Resistenza, con inizio alle 16 con l’apertura degli stand del mercatino artigianale e dello spazio ristoro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il gipsi jazz irriverente e visionario. I Patagarri "cantano" il 25 aprile Notizie correlate Leggi anche: I Patagarri al Viper. Gyspy jazz per la pace: "Vivere anziché morire" Leggi anche: Patagarri, gypsy jazz e vita: “Esploderemo dolcemente ma la dignità non ha prezzo” Una raccolta di contenuti Si parla di: Il gipsi jazz irriverente e visionario. I Patagarri cantano il 25 aprile. I Patagarri e l’impegno civile a ritmo scatenato di gipsy jazzNon esistono bombe ’intelligenti’, ma solo uomini folli pronti a farci esplodere ’dolcemente’. Parola dei Patagarri attesi domani all’Estragon ... ilrestodelcarlino.it I Patagarri tornano con il nuovo singolo Sbronzi FuoriDopo aver annunciato L'Ultima ruota del caravan european tour, l Patagarri pubblicano il singolo Sbronzi Fuori (Atlantic Records / Warner Music Italy). Il brano inaugura una trilogia di ... ansa.it