I partigiani della generazione Z la barchetta dedicata a Hind e i disegni per la pace

Durante un corteo organizzato dall'Anpi alla Piramide, sono state ascoltate diverse testimonianze, tra cui quella di un gruppo di giovani della generazione Z. La manifestazione ha visto anche la presenza di una barchetta dedicata a Hind e di disegni realizzati per promuovere la pace. La flottiglia della resistenza ha partecipato con alcuni interventi, portando in piazza messaggi di solidarietà e commemorazione.

Dalla flotilla della Resistenza dedicata a Hind, la piccola di 5 anni uccisa a Gaza, che imbarca bimbi di ogni età con i loro disegni per la pace, alle testimonianze di chi nel '45 c'era. Sono migliaia le persone, che si sono riunite a Roma sotto la Piramide Cestia per partecipare alla manifestazione indetta dall'Anpi per celebrare il 25 aprile. Sulla barchetta in legno, costruita da Mario, falegname di 70 anni con l'aiuto di alcuni colleghi, campeggia la parola Pace su uno sfondo tricolore, e il nome Hind. A bordo bimbi di ogni età, il più piccolo ha solo 2 anni e mezzo, si chiama Pavel ed è sloveno. Valentina, attrice e...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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