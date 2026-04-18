I disegni dei bambini arrivano nei supermercati | Despar Nord e PREnDE Education insieme per la pace

In alcuni supermercati, i disegni realizzati dai bambini sono stati esposti come parte di un progetto educativo promosso da Despar Nord e PREnDE Education. L'iniziativa mira a portare i lavori dei più giovani fuori dalle aule dei doposcuola e a coinvolgere le famiglie, i clienti e il territorio attraverso l’esposizione pubblica. L’obiettivo è creare un collegamento tra l’ambiente scolastico, il negozio e la comunità locale.

Un progetto educativo che esce dalle aule dei doposcuola e arriva nei supermercati, per incontrare famiglie, clienti e territorio. È il senso della collaborazione avviata tra Despar Nord e la cooperativa sociale PREnDE Education, realtà attiva nel padovano nel sostegno educativo a bambini e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Bandiere della pace nei comuni: iniziative educative per la pace nei luoghi di sviluppo dei bambiniBari, 6 febbraio 2026 — Nelle scuole e negli asili della Città di Bari, la pace è arrivata in forma di bandiera. Leggi anche: Quattro anni di conflitto in Ucraina, carri armati e bombe nei disegni dei bambini: “Nessuno dovrebbe abituarsi alla guerra” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I disegni dei bambini arrivano nei supermercati: Despar Nord e PREnDE Education insieme per la pace; Despar Nord e la Cooperativa PREnDE Education uniscono le forze per promuovere l'educazione; Bambini protagonisti nei supermercati: i disegni della pace in tour al Despar. Bambini protagonisti nei supermercati: i disegni della pace in tour al DesparDespar Nord e PREnDE Education insieme per educazione e territorio: al via il tour con i disegni dei bambini nei supermercati. nordest24.it Sapori locali e storia: Despar protagonista a Formaggio in VillaMESTRINO (PD) – Despar Nord rinnova la propria partecipazione a Formaggio in Villa, la rassegna nazionale dedicata alle eccellenze casearie italiane, in programma a Cittadella nel weekend 17-19 apri ... nordest24.it Dentro e fuori dal campo, la partnership tra Despar Nord e Udinese Calcio 1896 continua a creare valore per il territorio Un legame che cresce nel tempo, fondato su passione, impegno e senso di comunità. Questa settimana, all’Eurospar Tavagnacco (UD - facebook.com facebook