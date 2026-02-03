Rosa ridisegnata e nodi da sciogliere | ora tocca a Biancolino

L’Avellino chiude il mercato di riparazione e si prepara ad affrontare le prossime gare con una rosa rinnovata. Ora tocca ai giocatori dimostrare il loro valore in campo. La squadra ha ancora alcuni nodi da sciogliere, ma l’obiettivo è chiaro: dare il massimo per centrare la salvezza e migliorare la posizione in classifica. La stagione entra nella sua fase più calda, e i tifosi aspettano con fiducia le prossime sfide.

Tempo di lettura: 2 minuti Con la chiusura del mercato di riparazione, l' Avellino entra ufficialmente nella fase decisiva della stagione. Venti operazioni complessive — tra acquisti, cessioni, risoluzioni e riscatti anticipati — hanno ridisegnato il volto della squadra che dovrà giocarsi la permanenza in Serie B. Ora la palla passa a Raffaele Biancolino e al gruppo biancoverde, chiamati a trasformare il lavoro di gennaio in punti salvezza, ripartendo dalla vittoria contro il Cesena e dai 28 punti già messi in cassaforte. Un mercato intenso, tra correzioni e scelte coraggiose. Il bilancio finale parla di 7 innesti e 13 uscite, incluso il riscatto anticipato di Gabriele Gori da parte dell'Ascoli.

