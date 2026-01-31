Bergamo continua a crescere e a cambiare. La città attrae sempre di più, grazie anche all’espansione dell’hinterland negli ultimi 25 anni. Sono tante le sfide da affrontare, ma il movimento è evidente e non si ferma.

IL COMMENTO. Bergamo piace, quanto meno attrae ed è già tanto di questi tempi, a maggior ragione dopo un quarto di secolo che ha registrato una vera e propria esplosione dell’hinterland. Bergamo cresce, tocca quota 122.263 abitanti ed è solo una buona notizia. Perché al di là delle varie (talvolta contraddittorie) classifiche sulla qualità della vita il vero apprezzamento di una città si misura da chi la abita. E al di là dei mugugni è difficile che uno scelga di stare in un posto che non ritenga quantomeno gradevole. Nel giro degli ultimi 12 mesi il saldo registra un attivo di 186 unità, ma se allarghiamo il fronte a quel 2006 dove si è registrato il più basso numero di abitanti degli ultimi 20 anni si sale a 4. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Una città che cresce e i nodi da sciogliere

Approfondimenti su Bergamo Crescita

La primavera 2026 si presenta come un momento importante per il turismo a Napoli, con un aumento di interesse e visitatori previsti.

Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli è ancora incerto, con diverse questioni da affrontare riguardo al riscatto anticipato e ai possibili sviluppi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bergamo Crescita

Argomenti discussi: Il Pgt di Lecco alla tappa decisiva, il sindaco: Una città che cresce preservando la propria identità; ‘La città che cresce’: Recanati, Ascoli e Urbino insieme per unire le Marche; Mai separare: Modesta Valenti e la responsabilità di una città che non può voltarsi dall’altra parte. L'intervento di Marco Impagliazzo alla stazione Termini; Nuovo Regolamento Taxi e NCC, Caroccia: Fiumicino pronta alle sfide di una città che cresce.

Pordenone Città Educante: una comunità che cresce assieme ai suoi giovaniPORDENONE – ?È stato presentato in Comune il progetto Pordenone Città Educante, un’iniziativa triennale voluta dall’Amministrazione comunale e organizzata in collaborazione con lo Spin off dell’Univ ... pordenoneoggi.it

Napoli è una delle poche città dove si spara ma sono tanti i reati scopertiGratteri: Più telecamere avremo, più avremo una città sicura. Quindi c'è violenza ma c'è un'alta soluzione di casi ... rainews.it

Cresce in modo sensibile la popolazione residente in città: molti nuclei mono parentali, Borgo Palazzo e Redona i quartieri più frequentati. - facebook.com facebook