A Gubbio si celebra l’81ª ricorrenza del 25 aprile con diverse iniziative dedicate alla memoria storica. L’evento si concentra sul coinvolgimento dei giovani, coinvolti in attività che ricordano la liberazione e il sacrificio dell’antifascismo. Il programma include incontri, momenti pubblici e attività educative rivolte alle nuove generazioni, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e consapevolezza tra i più giovani.

GUBBIO - Anche Gubbio celebra oggi l’81esima ricorrenza del 25 Aprile con un calendario di iniziative che mette al centro il valore della memoria condivisa e il coinvolgimento diretto dei più giovani. Un appuntamento che non si limita alla commemorazione, ma che richiama la comunità a riflettere sull’eredità storica della Liberazione e sul significato attuale dei principi democratici. La giornata di venerdì si aprirà alle 9 alla scalinata di Palazzo Pretorio con un momento di forte intensità: la lettura dei nomi delle 104 vittime delle stragi nazifasciste avvenute nell’area eugubino-gualdese. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Famiglie dei Quaranta Martiri insieme all’Anpi, vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole superiori cittadine, chiamati a leggere i nomi, i luoghi e le date degli eccidi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I giovani protagonisti del 25 Aprile

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