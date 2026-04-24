25 Aprile Mensi | Anche i liberali protagonisti della Resistenza

In vista del 25 aprile, giornata dedicata alla Liberazione, si parla del ruolo dei liberali durante la Resistenza. Un avvocato e rappresentante di un partito liberal-democratico di Genova ha commentato il coinvolgimento del mondo liberale nel movimento di resistenza contro il fascismo e l’occupazione. La discussione si concentra sul contributo di questa corrente politica alla lotta per la libertà e sui momenti storici in cui si è svolta.

In vista della Festa della Liberazione del 25 Aprile, intervista all’avvocato Marco Mensi, esponente del Partito liberal-democratico a Genova, sul ruolo del mondo liberale nella Resistenza. Dal contributo dei partigiani liberali alle brigate “Franchi” e “Osoppo”, fino al peso degli Alleati nella.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il 25 aprile camminando sulle tracce della Resistenza Roma il 25 aprile: tra memoria della Resistenza e musei gratuitiRoma si prepara a vivere una giornata di profonda stratificazione sociale e culturale il prossimo 25 aprile, quando la capitale italiana intreccerà... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Commemorazione 81° anniversario della Liberazione d’Italia (25 aprile 2026); 25 APRILE: GLI APPROFONDIMENTI DI RADIO ONDA D’URTO SU RESISTENZA E LIBERAZIONE. 25 aprile: un weekend di festa e primavera in Toscana tra borghi, arte e sapori25 aprile in Toscana: cosa fare e dove andare, dai musei gratis alle sagre, dai festival alle visite guidate, tra borghi e città. intoscana.it Da Marzabotto a Milano fino a Casa Cervi a Gattatico: gli eventi per celebrare il 25 aprile nei luoghi simbolo della ResistenzaDa Marzabotto a Milano fino a Casa Cervi, ecco come l'Italia celebra l'80° anniversario della Liberazione con iniziative e manifestazioni ... ilfattoquotidiano.it Alle 14:35 del 24 aprile, dal Centro di lancio satellitare di Xichang, Cina, sono stati lanciati con successo, con un razzo vettore Lunga Marcia 2D, i satelliti per la sperimentazione della tecnologia internet satellitare. I satelliti sono poi entrati nell’orbita prevista, c - facebook.com facebook Il Campo largo fa le prove di primarie per il 25 aprile. E Salis si fa un festival. Di @LucaRoberto11 x.com