Grottaminarda celebra il talento dei giovani e la libertà in occasione del 25 aprile
A Grottaminarda si terrà la cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione, durante la quale gli studenti parteciperanno alla premiazione del primo Concorso Letterario dedicato a Osvaldo Sanini. L’evento si svolgerà in questa giornata, coinvolgendo i giovani e celebrando il valore della libertà attraverso le loro opere. La manifestazione si inserisce nelle tradizioni locali per ricordare un momento storico importante.
A Grottaminarda quest’anno per l'81° Anniversario della Liberazione saranno protagonisti gli studenti con la Premiazione del 1° Concorso Letterario "Osvaldo Sanini".Celebrazioni in piazzaSabato 25 aprile, alle ore 10:00, appuntamento in Piazza Vittoria (in caso di pioggia Sala Consiliare "Sandro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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