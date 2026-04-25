i giovani bevono vino ma non glielo sappiamo raccontare

Un articolo di Maria Yagoda pubblicato su una rivista di settore sfata l’idea diffusa che i giovani siano meno interessati al vino. Attraverso dati concreti, l’articolo mostra come questa generazione consumi vino e come spesso non venga adeguatamente raccontata questa realtà. La ricerca presentata mette in discussione le percezioni tradizionali, offrendo una prospettiva diversa su abitudini e preferenze delle nuove generazioni di consumatori.

Con grande visione e con un punto di vista dirompente, Wine Enthusiast ribalta, usando i dati, la narrazione prevalente che vuole una nuova generazione di non bevitori, e lo fa con un articolo di Maria Yagoda che mette davanti a tutto una ricerca significativa. Secondo International Wine and Spirits Record (Iwsr), il consumo medio settimanale di alcol negli Stati Uniti è rimasto stabile per decenni (10-12 drink a settimana), con un calo minimo recente. La Generazione Z ha aumentato significativamente la quota di consumatori negli ultimi anni, dal 46 per cento al 70 per cento in soli due anni, tra 2023 e 2025. Secondo il Wine Market Council i Millennial sono oggi il principale gruppo di consumatori di vino negli Stati Uniti (31 per cento), superando i Baby Boomer (26 per cento).🔗 Leggi su Linkiesta.it

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