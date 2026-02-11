Heineken licenzia 6mila lavoratori | È colpa dei giovani non bevono più!

La multinazionale olandese Heineken licenzia 6.000 dipendenti in Italia. La causa, secondo l’azienda, è che i giovani non bevono più come un tempo. La decisione ha sorpreso molti, anche perché arriva in un momento di crisi economica e di cambiamenti nel consumo di alcolici. Heineken spiega che il calo delle vendite è legato ai comportamenti dei più giovani, che preferiscono altre bevande o riducono del tutto il consumo di birra. I sindacati sono sul piede di guerra e chiedono spiegazioni

Il gigante olandese della birra alza bandiera bianca di fronte a un mercato che non beve più come un tempo. I numeri presentati nelle ultime ore non lasciano spazio a interpretazioni: Heineken ha annunciato un drastico piano di tagli che porterà alla soppressione di una cifra compresa "tra i cinque e i seimila licenziamenti a livello internazionale". Durante una call con la stampa, l'amministratore delegato Dolf van den Brink ha spiegato che la scure si abbatterà soprattutto oltre i confini dei Paesi Bassi, nel tentativo di arginare un fenomeno che appare ormai strutturale: il "calo del consumo di alcol".

