Mangiano sushi e bevono vino poi scappano senza pagare

Due persone hanno mangiato sushi e bevuto due bottiglie di vino in un ristorante, poi sono scappate senza pagare. Il conto, superiore ai 100 euro, non è stato saldato. I clienti hanno lasciato il locale in fretta, senza dare spiegazioni. La proprietaria sta cercando di rintracciarli.

Mangiano sushi, bevono due bottiglie di vino e poi si allontanano senza saldare il conto, superiore a 100 euro. È quanto accaduto al ristorante giapponese Gainen, in via Mantova, dove il titolare si è accorto di tutto solo dopo la fuga messa in atto da due clienti.Secondo quanto ricostruito, i.

