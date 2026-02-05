Un weekend ‘di corsa’ a Bergamo | le modifiche alla viabilità per Urban Night e Half Marathon

Sabato 7 e domenica 8 febbraio Bergamo si trasforma per accogliere le corse. Le strade della città saranno chiuse al traffico e modificate per permettere lo svolgimento delle competizioni “Urban Night” e “Half Marathon”. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi e limitazioni alla circolazione, creando disagi per chi deve muoversi in città durante il weekend. Gli organizzatori invitano i cittadini a pianificare gli spostamenti in anticipo.

Bergamo. Sabato 7 e domenica 8 febbraio la città ospiterà le competizioni podistiche “Urban Night” e “Half Marathon”. Per consentirne lo svolgimento in sicurezza saranno adottati provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione e della sosta. L’Urban Night è in programma sabato 7 febbraio. Dalle 17,45 e fino al termine gara sarà sospesa la circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti lungo le seguenti vie: viale Roma, viale Vittorio Emanuele, via Botta, via Sant’Alessandro, vicolo San Carlo, via Tre Armi, via Degli Orti, via Borgo Canale, via San Martino della Pigrizia, Salita Scorlazzino, via Sudorno, via Torni, via G.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Bergamo UrbanNight A febbraio Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail - Tutte le info Sabato 7 e domenica 8 febbraio, Bergamo si anima con l’evento Bergamo21. FIAT Torino City Marathon: percorso, modifiche alla viabilità e variazioni delle linee Gtt La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bergamo UrbanNight Argomenti discussi: Le gare da correre nel weekend del 1 febbraio: strada, trail e campestre, quanti appuntamenti; Atletica Villa Guglielmi, un weekend da incorniciare; Highlander Corvetti tenta il bis di corsa: Un altro record del mondo over 90; Escursioni, carnevale, teatro e gara di corsa in montagna: ecco gli eventi del weekend. Un weekend ‘di corsa’ a Bergamo: le modifiche alla viabilità per Urban Night e Half MarathonTutti i provvedimenti stradali per lo svolgimento delle due competizioni podistiche tra sabato 7 e domenica 8 febbraio. bergamonews.it Weekend di corsa e con buon cibo. Pronti per Valdambra trailCorsa, natura, buon cibo e il fascino di un territorio da sempre attrazione di tanti turisti anche da fuori regione.... Corsa, natura, buon cibo e il fascino di un territorio da sempre attrazione di ... lanazione.it IL SABATO SERA È SOLO DA URBAN BLUES! Vuoi iniziare la serata gustando qualcosa di sfizioso e appetitoso e continuarla ballando fino a tarda notte Allora preparati a vivere l’energia dell’Urban Dj Night da Urban Blues In consolle DJ SPIRIT Un facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.