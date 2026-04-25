i gazebo previsti per sabato 25 aprile a sansepolcro e ad arezzo non avranno luogo

I gazebo previsti per sabato 25 aprile nelle città di Sansepolcro e Arezzo sono stati annullati. La decisione è stata comunicata da un rappresentante provinciale del partito, senza ulteriori dettagli sulla motivazione. La data rimane quella del 25 aprile, ma le attività programmate in quelle località non si svolgeranno come previsto. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Arezzo, 25 aprile 2026 – « Il Responsabile Provinciale Cristiano Romani e la Responsabile della fase costituente Sonia Nannarelli comunicano che i gazebo previsti per sabato 25 aprile 2026, alle ore 9 a Sansepolcro (Piazza Torre Berta) e alle ore 15 ad Arezzo (sotto i Portici di Via Roma), seppur da tempo regolarmente autorizzati dalle Istituzioni, non avranno luogo» La nota di Futuro nazionale comitato costituente 65 Arezzo. «La decisione è stata assunta in adesione all’invito della Q uestura e della Prefettura a non svolgere tali iniziative per motivi di ordine pubblico, in quanto coincidenti con l’ Anniversario della Liberazion e, giornata nella quale sono previste altre manifestazioni potenzialmente concomitanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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