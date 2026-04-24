Tracchi | il 25 aprile ad Arezzo contro vecchi e nuovi fascismi

Il 25 aprile ad Arezzo, il comizio di Tracchi si concentra sulla contrapposizione ai fascismi, sia quelli storici sia quelli emergenti. L’intervento è stato annunciato per la giornata della Liberazione, con l’obiettivo di ricordare le vittime e opporsi alle idee autoritarie che ancora si manifestano nel paese. La manifestazione si svolgerà in una piazza della città, con la partecipazione di diverse forze politiche e cittadini.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Tracchi: il 25 aprile ad Arezzo contro vecchi e nuovi fascismi «Se chi nega il valore della Resistenza e quindi il suo essere matrice della Costituzione e della democrazia italiana, organizza eventi politici in concomitanza con il 25 aprile, intende evidentemente confermare il suo disprezzo nei confronti della Resistenza e della Costituzione. La Cgil lo giudica un atto grave e provocatorio e garantisce il suo massimo impegno per rendere la giornata del 25 aprile ad Arezzo, a Villa Severi, Poggio del Sole, piazza Zucchi e in tutte le iniziative programmate, una grande testimonianza della scelta democratica dei lavoratori e dei pensionati aretini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tracchi: «il 25 aprile ad Arezzo contro vecchi e nuovi fascismi» Notizie correlate Roma, “Partigiano infame”: striscioni contro il 25 aprile ad Appio LatinoRoma, 24 aprile 2026 – Striscioni offensivi contro il 25 aprile sono comparsi nella mattinata di venerdì 24 aprile nell’area dell’Appio Latino, a... Vannacci contro il 25 aprile, "si dimentica sangue dei vinti, Liberazione grazie ad Alleati non a Resistenza"Roberto Vanancci, segretario del partito di estrema destra Futuro Nazionale ha attaccato la Festa della Liberazione, che si celebrerà sabato 25... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Memoria, Resistenza, cultura: le iniziative tra il 25 aprile e il 1 maggio; Primo Maggio, le iniziative in Toscana (elenco in aggiornamento). Tracchi: «il 25 aprile ad Arezzo contro vecchi e nuovi fascismi»Cgil: «Massimo impegno per rendere la giornata del 25 aprile ad Arezzo, a Villa Severi, Poggio del Sole, piazza Zucchi e in tutte le iniziative programmate, una grande testimonianza della scelta democ ... lanazione.it Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it