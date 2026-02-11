Arezzo e Sansepolcro si preparano a festeggiare San Valentino con eventi dedicati all’arte. A Casa Bruschi, a Arezzo, l’ingresso è gratuito per chi porta un amico o un partner, grazie all’offerta 2×1. A Sansepolcro, invece, si può partecipare a una visita tra le storie di amori mitologici, un modo diverso di scoprire i musei e le loro opere. Sono due iniziative semplici, pensate per chi vuole passare una giornata immerso nella cultura e nell’amore per l’arte.

Un San Valentino all’insegna dell’arte e della cultura tra Arezzo e Sansepolcro, con due iniziative speciali pensate per celebrare l’amore tra opere, storie e capolavori. Arezzo: visita guidata e promozione 2×1 a Casa Bruschi Alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, sabato 14 febbraio sarà attiva per tutta la giornata la promozione speciale 2×1 per le coppie. Alle 17 è in programma la visita guidata “Arte e storie: San Valentino alla Casa Museo Ivan Bruschi”, un percorso tematico tra la collezione permanente e la mostra temporanea Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione CR Firenze, dedicato alle molteplici rappresentazioni del sentimento amoroso. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - San Valentino nei musei: ad Arezzo ingresso 2×1 a Casa Bruschi, a Sansepolcro visita tra amori mitologici

Arezzo celebra San Valentino con una visita guidata speciale alla Casa Museo Ivan Bruschi.

San Valentino al Museo di Sansepolcro ha aperto le porte a chi vuole scoprire storie d’amore antiche e mitologiche.

