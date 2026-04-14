La Florence Cocktail Week si avvicina al decimo anniversario e la città si appresta a celebrare questa ricorrenza. L’evento, tra i più rilevanti nel panorama del bere miscelato italiano, sta per iniziare, con le date che si avvicinano rapidamente. La manifestazione si svolge tradizionalmente in diversi locali della zona, attirando appassionati e professionisti del settore da tutta Italia. L'edizione di quest’anno segna un traguardo importante per l’intera manifestazione.

Manca pochissimo alla Florence Cocktail Week e quest’anno il brindisi è d’obbligo. Una delle manifestazioni più importanti per il bere miscelato italiano compie infatti i suoi primi dieci anni. Un appuntamento ormai diventato parte consistente del calendario di attività cittadine, percepito da fiorentini, toscani, e turisti e che dal 18 al 22 aprile animerà le vie della città di Firenze. «Ogni anno mi dico che sarà la mia ultima volta e poi invece il calore e l’affetto che riceviamo è veramente troppo per poter mollare il passo». Sono le parole di Paola Mencarelli, ideatrice, fondatrice e mente vulcanica dietro questo il progetto, che nel corso degli anni non ha mai smesso di guardarsi intorno né di guardare avanti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Florence Cocktail Week compie dieci anni e la città si prepara a festeggiare

Florence Cocktail Week 2026Dal 16 al 22 aprile Firenze torna a essere l'epicentro del bere raffinato con la 9ª edizione della Florence Cocktail Week.

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