I fondi pensione sostengano le Pmi con garanzia pubblica

I fondi pensione vengono utilizzati per sostenere le piccole e medie imprese attraverso garanzie pubbliche. La situazione internazionale attuale è caratterizzata da instabilità, costringendo gli Stati a mettere in campo risorse aggiuntive. L’obiettivo è affrontare le sfide socio-economiche interne, cercando di ridurre i rischi legati a eventuali crisi. Queste misure sono state adottate per garantire un aiuto concreto alle imprese e stabilizzare il sistema economico.

La situazione internazionale, quanto mai precaria, impone ai singoli Stati di dotarsi di risorse straordinarie per far fronte ai problemi socio-economici interni che possono divampare in assenza di piani organizzati che riescano a ridurre il rischio. Per l’Italia, il primo fondamentale obbiettivo deve essere quello di sostenerne il sistema economico, basato sempre più sul terziario, ma per fortuna ancora e in modo rilevante, sulla manifattura, visto quanto sia indispensabile il peso dell’export. In ogni ambito, produzioni e terziario, le Pmi sono il primo e sostanziale motore occupazionale, visto che dispongono di oltre l’ 80% del totale degli occupati del settore privato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I fondi pensione sostengano le Pmi con garanzia pubblica NOVITÀ FONDI PENSIONE: Cosa Cambia dal 2026 Notizie correlate Molise: PMI, sbloccati 200K€ con garanzia 80%. Crescita facilitata!Credito Diretto per le PMI del Molise: Confartigianato Sblocca 200mila Euro con Garanzia all’80% Campobasso – Una nuova opportunità di finanziamento... Intesa Confindustria-Cdp, focus a Napoli. Camilli: Rendere strutturale il Fondo di garanzia per le PmiRendere strutturale il Fondo di garanzia per le Pmi e spingere sulla finanza alternativa. Contenuti di approfondimento Pmi: con Garanzia di Stato fino a 2,3 mld da fondi pensioni al 2034Milano, 4 apr. (askanews) – Fondi pensione e Pmi possono creare una sinergia vantaggiosa per l’economia italiana grazie alla Garanzia di Stato a tutela del risparmio che diventerà operativa una volta ... affaritaliani.it Fondi Pensione: versamenti deducibili fino a 5mila 300 euroLa Legge di Bilancio innalza il tetto di deducibilità dei versamenti alla previdenza integrativa. A partire dal periodo d’imposta 2026 diventano deducibili dal reddito fino a un importo di 5mila 300 ... pmi.it